Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.
Ну вообщето "нарахувати" и "отримати" глаголы имеющие совершенно разные значения. Не знаю правильного ответа на вопрос ТС, но в то время когда можно было свинячить с б5 при таких же условиях кэшбека (можно было получить только "три топора" в месяц) система НАЧИСЛЯЛА кэшбека столько сколько ты заработал, но ВЫВОДИТЬ давала по сути за квартал 4 раза по 777. Но четвертый надо было успеть вывести до 18 часов первого рабочего дня следующего квартала (до акта сожжения невыведенного). Если ничего не поменялось в алгоритмах таси то в этом месяце можно заработать 3*777=2331 и успеть их вывести. Больше зарабатывать смысла действительно нет
Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня?
TASCOMBANK написав:Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/) або на info@tascombank.com.ua
Це такий прикол чи що? Представник банку каже звернутися на гарячу лінію. Треш якийсь. Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого.