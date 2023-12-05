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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 252253254255 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 18% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 4 Всього голосів : 22 Додано: Вів 05 гру, 2023 14:40 ТАСКОМБАНК Ripple2 написав: Можно поинтересоватся у представителя, почему после 5 дней ожидания нарисовался второй кешбек, а первый еще даже не рисуется? Можно поинтересоватся у представителя, почему после 5 дней ожидания нарисовался второй кешбек, а первый еще даже не рисуется?



Добрий день.



Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення. Добрий день.Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2913 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 16:19 WallNutPen написав: ingtrans написав: foxluck написав: нараховується 1500 грн кешбека нараховується 1500 грн кешбека

Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500. Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.

Ну вообщето "нарахувати" и "отримати" глаголы имеющие совершенно разные значения. Не знаю правильного ответа на вопрос ТС, но в то время когда можно было свинячить с б5 при таких же условиях кэшбека (можно было получить только "три топора" в месяц) система НАЧИСЛЯЛА кэшбека столько сколько ты заработал, но ВЫВОДИТЬ давала по сути за квартал 4 раза по 777. Но четвертый надо было успеть вывести до 18 часов первого рабочего дня следующего квартала (до акта сожжения невыведенного). Если ничего не поменялось в алгоритмах таси то в этом месяце можно заработать 3*777=2331 и успеть их вывести. Больше зарабатывать смысла действительно нет Ну вообщето "нарахувати" и "отримати" глаголы имеющие совершенно разные значения. Не знаю правильного ответа на вопрос ТС, но в то время когда можно было свинячить с б5 при таких же условиях кэшбека (можно было получить только "три топора" в месяц) система НАЧИСЛЯЛА кэшбека столько сколько ты заработал, но ВЫВОДИТЬ давала по сути за квартал 4 раза по 777. Но четвертый надо было успеть вывести до 18 часов первого рабочего дня следующего квартала (до акта сожжения невыведенного). Если ничего не поменялось в алгоритмах таси то в этом месяце можно заработать 3*777=2331 и успеть их вывести. Больше зарабатывать смысла действительно нет



Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня? Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня? emeta

Повідомлень: 2735 З нами з: 19.03.09 Подякував: 135 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 гру, 2023 22:21 TASCOMBANK написав: Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/ ) або на Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат () або на info@tascombank.com.ua

Це такий прикол чи що? Представник банку каже звернутися на гарячу лінію. Треш якийсь. Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого. Це такий прикол чи що? Представник банку каже звернутися на гарячу лінію. Треш якийсь. Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2990 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5870 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата #<1 ... 252253254255 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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