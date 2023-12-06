Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.
Ну вообщето "нарахувати" и "отримати" глаголы имеющие совершенно разные значения. Не знаю правильного ответа на вопрос ТС, но в то время когда можно было свинячить с б5 при таких же условиях кэшбека (можно было получить только "три топора" в месяц) система НАЧИСЛЯЛА кэшбека столько сколько ты заработал, но ВЫВОДИТЬ давала по сути за квартал 4 раза по 777. Но четвертый надо было успеть вывести до 18 часов первого рабочего дня следующего квартала (до акта сожжения невыведенного). Если ничего не поменялось в алгоритмах таси то в этом месяце можно заработать 3*777=2331 и успеть их вывести. Больше зарабатывать смысла действительно нет
Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня?
TASCOMBANK написав:Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/) або на info@tascombank.com.ua
Це такий прикол чи що? Представник банку каже звернутися на гарячу лінію. Треш якийсь. Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого.
планирую купить покупку. под акцию 5% кто то может подсказать: 1. теоретически бонусов должно дать около 1К. их начислят или срежут? 2. если начислят 1К то реально будет вывести в декабре 777 а в январе в первые часы нового года остаток?
mephala 1. в декабре после начисления будет видно всю сумму начисленного кэшбека - но доступными к выводу будут только "три топора". 1 января (или возможно в первый рабочий день квартала) доступным для выводы станет оставшийся начисленный кэшбек (но не более новых "трех топоров"). 2. вполне реально. несколько раз так делал.
WallNutPen написав:mephala 1. в декабре после начисления будет видно всю сумму начисленного кэшбека - но доступными к выводу будут только "три топора". 1 января (или возможно в первый рабочий день квартала) доступным для выводы станет оставшийся начисленный кэшбек (но не более новых "трех топоров"). 2. вполне реально. несколько раз так делал.
всю сумму начисленного кешбека видно в сообщениях в додатке сразу же Но в разделе кешбек есть только три топора, которые можно вывести в декабре. Возможно, 1 января появится остальная сумма и её надо будет вывести до конца дня.