RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 252253254255

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:40

ТАСКОМБАНК

  Ripple2 написав:Можно поинтересоватся у представителя, почему после 5 дней ожидания нарисовался второй кешбек, а первый еще даже не рисуется?


Добрий день.

Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2913
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:19

  WallNutPen написав:
  ingtrans написав:
  foxluck написав:нараховується 1500 грн кешбека

Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.

Ну вообщето "нарахувати" и "отримати" глаголы имеющие совершенно разные значения. Не знаю правильного ответа на вопрос ТС, но в то время когда можно было свинячить с б5 при таких же условиях кэшбека (можно было получить только "три топора" в месяц) система НАЧИСЛЯЛА кэшбека столько сколько ты заработал, но ВЫВОДИТЬ давала по сути за квартал 4 раза по 777. Но четвертый надо было успеть вывести до 18 часов первого рабочего дня следующего квартала (до акта сожжения невыведенного). Если ничего не поменялось в алгоритмах таси то в этом месяце можно заработать 3*777=2331 и успеть их вывести. Больше зарабатывать смысла действительно нет


Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 19.03.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:21

  TASCOMBANK написав:Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/) або на info@tascombank.com.ua

Це такий прикол чи що? Представник банку каже звернутися на гарячу лінію. Треш якийсь. Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2990
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3599 раз.
Подякували: 5870 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:12

Re: ТАСКОМБАНК

планирую купить покупку. под акцию 5%
кто то может подсказать:
1. теоретически бонусов должно дать около 1К. их начислят или срежут?
2. если начислят 1К то реально будет вывести в декабре 777 а в январе в первые часы нового года остаток?
mephala
 
Повідомлень: 8772
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:48

mephala
1. в декабре после начисления будет видно всю сумму начисленного кэшбека - но доступными к выводу будут только "три топора". 1 января (или возможно в первый рабочий день квартала) доступным для выводы станет оставшийся начисленный кэшбек (но не более новых "трех топоров").
2. вполне реально. несколько раз так делал.
WallNutPen
 
Повідомлень: 981
З нами з: 08.06.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:23

Re: ТАСКОМБАНК

А если акция по 6.12.
Проводка по счету 100% будет не сегодня.
Начислят ли повышенный? В правилах не нашёл этого момента.
Alpha1251
 
Повідомлень: 363
З нами з: 02.04.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:29

  WallNutPen написав:mephala
1. в декабре после начисления будет видно всю сумму начисленного кэшбека - но доступными к выводу будут только "три топора". 1 января (или возможно в первый рабочий день квартала) доступным для выводы станет оставшийся начисленный кэшбек (но не более новых "трех топоров").
2. вполне реально. несколько раз так делал.


всю сумму начисленного кешбека видно в сообщениях в додатке сразу же
Но в разделе кешбек есть только три топора, которые можно вывести в декабре.
Возможно, 1 января появится остальная сумма и её надо будет вывести до конца дня.
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2736
З нами з: 19.03.09
Подякував: 135 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:54

Re: ТАСКОМБАНК

  emeta написав:Возможно, 1 января появится остальная сумма и её надо будет вывести до конца дня.
Не возможно, а именно так и будет.
WallNutPen
 
Повідомлень: 981
З нами з: 08.06.20
Подякував: 28 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 252253254255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.