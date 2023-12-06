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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:40

ТАСКОМБАНК

  Ripple2 написав:Можно поинтересоватся у представителя, почему после 5 дней ожидания нарисовался второй кешбек, а первый еще даже не рисуется?


Добрий день.

Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 16:19

  WallNutPen написав:
  ingtrans написав:
  foxluck написав:нараховується 1500 грн кешбека

Неправильно вже тут. "Учасник може отримати максимально 777 (сімсот сімдесят сім) гривень на місяць", а не 1500.

Ну вообщето "нарахувати" и "отримати" глаголы имеющие совершенно разные значения. Не знаю правильного ответа на вопрос ТС, но в то время когда можно было свинячить с б5 при таких же условиях кэшбека (можно было получить только "три топора" в месяц) система НАЧИСЛЯЛА кэшбека столько сколько ты заработал, но ВЫВОДИТЬ давала по сути за квартал 4 раза по 777. Но четвертый надо было успеть вывести до 18 часов первого рабочего дня следующего квартала (до акта сожжения невыведенного). Если ничего не поменялось в алгоритмах таси то в этом месяце можно заработать 3*777=2331 и успеть их вывести. Больше зарабатывать смысла действительно нет


Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня?
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 22:21

  TASCOMBANK написав:Для того, щоб здійснити аналіз ситуації, яка виникла та допомогти у вирішенні питання прохання власнику рахунку звернутись до цілодобового Контакт-центру Банку за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/) або на info@tascombank.com.ua

Це такий прикол чи що? Представник банку каже звернутися на гарячу лінію. Треш якийсь. Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:12

Re: ТАСКОМБАНК

планирую купить покупку. под акцию 5%
кто то может подсказать:
1. теоретически бонусов должно дать около 1К. их начислят или срежут?
2. если начислят 1К то реально будет вывести в декабре 777 а в январе в первые часы нового года остаток?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 23:48

mephala
1. в декабре после начисления будет видно всю сумму начисленного кэшбека - но доступными к выводу будут только "три топора". 1 января (или возможно в первый рабочий день квартала) доступным для выводы станет оставшийся начисленный кэшбек (но не более новых "трех топоров").
2. вполне реально. несколько раз так делал.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:23

Re: ТАСКОМБАНК

А если акция по 6.12.
Проводка по счету 100% будет не сегодня.
Начислят ли повышенный? В правилах не нашёл этого момента.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:29

  WallNutPen написав:mephala
1. в декабре после начисления будет видно всю сумму начисленного кэшбека - но доступными к выводу будут только "три топора". 1 января (или возможно в первый рабочий день квартала) доступным для выводы станет оставшийся начисленный кэшбек (но не более новых "трех топоров").
2. вполне реально. несколько раз так делал.


всю сумму начисленного кешбека видно в сообщениях в додатке сразу же
Но в разделе кешбек есть только три топора, которые можно вывести в декабре.
Возможно, 1 января появится остальная сумма и её надо будет вывести до конца дня.
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:54

Re: ТАСКОМБАНК

  emeta написав:Возможно, 1 января появится остальная сумма и её надо будет вывести до конца дня.
Не возможно, а именно так и будет.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого.
Я так понимаю, что жена в отделении банка не предлагала сотруднице посмотреть тарифы продукта, на основании которых можно произвести перевыпуск?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 17:44

  Howl написав:Я так понимаю, что жена в отделении банка не предлагала сотруднице посмотреть тарифы продукта, на основании которых можно произвести перевыпуск?

Я навіть спеціально скрін робив і дружина показувала. Там щось почали розказувати, що типу якщо картка була з чипом (у дружини), то платно, а якщо без, то було б безкоштовно. Я то розумію, що це якась маячня, і до віртуалки не має відношення, але дружина всього не знає, а я не можу з нею сходити через роботу. Сам на вихідних вже спробую дізнатися на ГЛ по цій ситуації, бо від представника толку нуль.
Striker
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