Добрий день.
Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення.
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Додано: Вів 05 гру, 2023 14:40
ТАСКОМБАНК
Добрий день.
Для того, щоб перевірити інформацію вкажіть, будь ласка, повністю Ваше ПІБ, номер карти в форматі перші 6 цифр та останні 4, дату та суму транзакції, яка цікавить в особисті повідомлення.
Додано: Вів 05 гру, 2023 16:19
Банк зачисляет на кешбечный счет максисмум 777 в месяц? Если в декабре уже вывел 777, то остаток должен зачислиться на счёт 1 января? И его надо успеть вывести до конца дня?
Додано: Вів 05 гру, 2023 22:21
Це такий прикол чи що? Представник банку каже звернутися на гарячу лінію. Треш якийсь. Коли дружина другий раз була в банку, спеціаліст дзвонила на ГЛ при дружині і там також городили незрозуміло що, і так і не оформили нічого.
Додано: Вів 05 гру, 2023 23:12
Re: ТАСКОМБАНК
планирую купить покупку. под акцию 5%
кто то может подсказать:
1. теоретически бонусов должно дать около 1К. их начислят или срежут?
2. если начислят 1К то реально будет вывести в декабре 777 а в январе в первые часы нового года остаток?
Додано: Вів 05 гру, 2023 23:48
mephala
1. в декабре после начисления будет видно всю сумму начисленного кэшбека - но доступными к выводу будут только "три топора". 1 января (или возможно в первый рабочий день квартала) доступным для выводы станет оставшийся начисленный кэшбек (но не более новых "трех топоров").
2. вполне реально. несколько раз так делал.
Додано: Сер 06 гру, 2023 09:23
Re: ТАСКОМБАНК
А если акция по 6.12.
Проводка по счету 100% будет не сегодня.
Начислят ли повышенный? В правилах не нашёл этого момента.
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:29
всю сумму начисленного кешбека видно в сообщениях в додатке сразу же
Но в разделе кешбек есть только три топора, которые можно вывести в декабре.
Возможно, 1 января появится остальная сумма и её надо будет вывести до конца дня.
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:54
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:21
Re: ТАСКОМБАНК
Я так понимаю, что жена в отделении банка не предлагала сотруднице посмотреть тарифы продукта, на основании которых можно произвести перевыпуск?
Додано: Сер 06 гру, 2023 17:44
Я навіть спеціально скрін робив і дружина показувала. Там щось почали розказувати, що типу якщо картка була з чипом (у дружини), то платно, а якщо без, то було б безкоштовно. Я то розумію, що це якась маячня, і до віртуалки не має відношення, але дружина всього не знає, а я не можу з нею сходити через роботу. Сам на вихідних вже спробую дізнатися на ГЛ по цій ситуації, бо від представника толку нуль.
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