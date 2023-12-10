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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 гру, 2023 18:39
Re: ТАСКОМБАНК
Striker, на сайті є посилання на підтримку в чат-бот. Там пишіть свою проблему зі зазначенням відділення і нехай їм там роблять майстер-клас. Іншого виходу немає
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:20
Коротше, знову спеціаліст у відділенні дзвонила в підтримку, їй сказали, що якщо була до цього віртуалка, то тоді перевипуск на віртуалку буде безкоштовно. А так типу вірт. допка за 50 грн або пластик за 200 грн і все. Але дружина каже, що в касі вона нічого не платила і їй оформили допку. Але виходить, що безкоштовно. Ввечері перевірю ще на всякий випадок, може з ліміту списало 50 грн.
upd: у спеціаліста в компі висвітилось, що без комісу, а до цього казала, що коміс в касі треба буде оплатити. Взагалі нічого не зрозуміло.
Додано: Чет 07 гру, 2023 20:16
Re: ТАСКОМБАНК
Striker, вона якійсь папери підписувала? Там може бути зазначено й комісію.
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:02
Ні, жодних документів і жодного підпису ніде не ставила.
Уточнення.
Це спеціаліст в банку таке припустила, що може так, а на ГЛ такі ж самі і нічого не сказали.
По факту оформили як допку, спочатку писало 50 грн в програмі, а в кінці з'явився пункт "безкоштовно". В кінцевому результаті свого добилися, але якимись нереальними танцями з бубном.
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:21
Додано: П'ят 08 гру, 2023 09:57
Ще раз. Картку оформили на компі і все, нічого не підписувала і ніяких договорів не давали. А в касі треба було сплатити 50 грн коміс, але в кінці спеціаліст сказала, що з'явився пункт з безкоштовним випуском, хоча спочатку писало 50 грн в програмі. Вона вибрала його і наче як все норм пройшло.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 21:01
Re: ТАСКОМБАНК
Ну тут можно это было сделать и удалённо, не отбивая пороги отделения
Додано: Нед 10 гру, 2023 06:55
А в чем прикол, что в Гугл Кошелек (Google Pay) у одних банков добавляются карты и Mastercard, и Visa (у ТАС, например), а у других только один из них? Это сами банки такое придумывают? Или с Гуглом надо было договариваться?
И ещё один вопрос. Google Pay никогда не пользовался, вот собрался попробовать и добавить карту ТАС. Но приложение учинило подробнейший расспрос персональных данных: ФИО, телефон, домашний адрес. Это у всех так? Или я что-то не так делаю?
Зачем такие подробности? Предоставление таких данных может чем-то грозить в дальнейшем? Попадают в какую-то базу, которой потом посторонние лица могут надумать воспользоваться?
И самому Гуглу эти данные видны? Сохраняет себе?
Непонятно, зачем это всё. Когда добавляешь карту в кошелек Masterpass, так там только реквизиты карты и кодом подтвердить. А тут чуть ли не подавай ключи от квартиры, где деньги лежат.
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