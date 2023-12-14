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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:16

-10% на покупки на Makeup з картками Visa від Таскомбанку

Готуйтеся до Новорічних свят разом з Makeup та Visa. Знайдіть усе необхідне для себе та близьких напередодні Новорічних свят. Улюблені бренди, різноманітні товари - все це і не тільки вже чекає вас на Makeup.

Умови: https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupky-na-makeup-z-kartkamy-visa-vid-taskombanku
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:18

Отримайте додаткову знижку 5% з карткою Visa в «Будинку ігра

Створюйте святковий настрій з «Будинком іграшок» та Visa. Купуйте подарунки в «Будинку іграшок», оплачуйте замовлення карткою Visa від Таскомбанку та отримуйте приємну додаткову знижку 5% на весь асортимент товарів.

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa.

Період дії пропозиції: з 6 до 20 грудня 2023 року.

Умови: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-dodatkovu-znyzhku-5-z-kartkoyu-visa-vid-taskombanku-v-budynku-ihrashok
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:33

у Таси при пополнении карт на терминалах не отменили звонок идентификации?
не предлагают альтернативный способ?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:38

Зимові пропозиції для власників Mastercard® World Elite

Ексклюзивні зимові пропозиції для власників карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку у Буковелі

У період з 20 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року розраховуйтесь карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку протягом Вашого відпочинку у Буковелі і отримуйте спеціальні знижки на різні види послуг та розваг!

Умови: https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 12:41

  Assistant_Portal написав:Ексклюзивні зимові пропозиції для власників карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку у Буковелі

У період з 20 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року розраховуйтесь карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку протягом Вашого відпочинку у Буковелі і отримуйте спеціальні знижки на різні види послуг та розваг!

Умови: https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli


акции, которые мы заслужили
:?
emeta
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