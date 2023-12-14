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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 11:16
Готуйтеся до Новорічних свят разом з Makeup та Visa. Знайдіть усе необхідне для себе та близьких напередодні Новорічних свят. Улюблені бренди, різноманітні товари - все це і не тільки вже чекає вас на Makeup.
Умови: https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupky-na-makeup-z-kartkamy-visa-vid-taskombanku
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:18
Створюйте святковий настрій з «Будинком іграшок» та Visa. Купуйте подарунки в «Будинку іграшок», оплачуйте замовлення карткою Visa від Таскомбанку та отримуйте приємну додаткову знижку 5% на весь асортимент товарів.
Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa.
Період дії пропозиції: з 6 до 20 грудня 2023 року.
Умови: https://news.finance.ua/ua/otrymayte-dodatkovu-znyzhku-5-z-kartkoyu-visa-vid-taskombanku-v-budynku-ihrashok
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:33
у Таси при пополнении карт на терминалах не отменили звонок идентификации?
не предлагают альтернативный способ?
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:38
Ексклюзивні зимові пропозиції для власників карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку у Буковелі
У період з 20 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року розраховуйтесь карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку протягом Вашого відпочинку у Буковелі і отримуйте спеціальні знижки на різні види послуг та розваг!
Умови: https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli
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Додано: Чет 14 гру, 2023 12:41
Assistant_Portal написав:
Ексклюзивні зимові пропозиції для власників карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку у Буковелі
У період з 20 грудня 2023 року по 31 березня 2024 року розраховуйтесь карткою Mastercard® World Elite від Таскомбанку протягом Вашого відпочинку у Буковелі і отримуйте спеціальні знижки на різні види послуг та розваг!
Умови: https://news.finance.ua/ua/eksklyuzyvni ... u-bukoveli
акции, которые мы заслужили
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emeta
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-
- Повідомлень: 2756
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
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