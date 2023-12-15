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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 255256257258 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ТАСКОМБАНК 3.2 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 18% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 7 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 4 Всього голосів : 22 Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:32 Assistant_Portal Все продумано! С такими условиями, я думаю, у вас желающих будет не много

Отримання кешбеку можливе за умови здійснення транзакцій на загальну суму 20 000 гривень Вашою Visa Infinite від Таскомбанку за 30 + 5 днів до перевірки доступності послуги в чат-боті Visa Ukraine.

Кешбек надається, за умови надання документів, що підтверджують придбання SkiPass

Кеш бек, который еще и подтверждать документами нужно, это ноухау! А владельцы премиальных карт уже стоят в очередь с чеками от скипасов. Все продумано! С такими условиями, я думаю, у вас желающих будет не многоКеш бек, который еще и подтверждать документами нужно, это ноухау! А владельцы премиальных карт уже стоят в очередь с чеками от скипасов. Rack Повідомлень: 571 З нами з: 29.01.09 Подякував: 54 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:44 ТАСКОМБАНК emeta написав: TASCOMBANK написав: emeta написав: у Таси при пополнении карт на терминалах не отменили звонок идентификации?

не предлагают альтернативный способ? у Таси при пополнении карт на терминалах не отменили звонок идентификации?не предлагают альтернативный способ?



Дійсно, відповідно до листа НБУ від 17.10.23 “Щодо поповнення платіжних карток готівкою в ПТКС”, тимчасово призупинено функціонал авторизації клієнтів за допомогою технології NFC та з використанням ОТР-коду при здійсненні операцій на терміналі.



Відповідно максимальна сума на яку можна здійснити платіж (поповнення карти) в терміналі - 5000 грн за 1 добу Дійсно, відповідно до листа НБУ від 17.10.23 “Щодо поповнення платіжних карток готівкою в ПТКС”, тимчасово призупинено функціонал авторизації клієнтів за допомогою технології NFC та з використанням ОТР-коду при здійсненні операцій на терміналі.Відповідно максимальна сума на яку можна здійснити платіж (поповнення карти) в терміналі - 5000 грн за 1 добу



При чем здесь НБУ, лимиты?

Для пополнения на терминале нужно вносить последние цифры звонящего номера.

В свете последних событий с Киевстаром банк не предлагает клиентам альтернативную авторизацию при пополнении?



В кассе как кстати пополнять нужно?

Тоже только звонок/смс?

не хочется менять фин. номер При чем здесь НБУ, лимиты?Для пополнения на терминале нужно вносить последние цифры звонящего номера.В свете последних событий с Киевстаром банк не предлагает клиентам альтернативную авторизацию при пополнении?В кассе как кстати пополнять нужно?Тоже только звонок/смс?не хочется менять фин. номер







Таскомбанк працює в штатному режимі.

Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.

Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку.

Якщо Ви здійснюєте поповнення в касі віддлення Банку де було відкрито рахунок – додаткове підтвердження не потрібне.

Також можливо здійснити поповнення рахунку в касі будь-якого відділення ТАСКОМБАНКу.

При цьому зазначаємо, якщо це не Ваше обслуговуєче відділення, поповнення може зайняти більше часу. Таскомбанк працює в штатному режимі.Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку.Якщо Ви здійснюєте поповнення в касі віддлення Банку де було відкрито рахунок – додаткове підтвердження не потрібне.Також можливо здійснити поповнення рахунку в касі будь-якого відділення ТАСКОМБАНКу.При цьому зазначаємо, якщо це не Ваше обслуговуєче відділення, поповнення може зайняти більше часу. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2915 З нами з: 17.07.15 Подякував: 12 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 255256257258 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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