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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:32

Assistant_Portal Все продумано! С такими условиями, я думаю, у вас желающих будет не много
Отримання кешбеку можливе за умови здійснення транзакцій на загальну суму 20 000 гривень Вашою Visa Infinite від Таскомбанку за 30 + 5 днів до перевірки доступності послуги в чат-боті Visa Ukraine.
Кешбек надається, за умови надання документів, що підтверджують придбання SkiPass

Кеш бек, который еще и подтверждать документами нужно, это ноухау! А владельцы премиальных карт уже стоят в очередь с чеками от скипасов.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:44

ТАСКОМБАНК

  emeta написав:
  TASCOMBANK написав:
  emeta написав:у Таси при пополнении карт на терминалах не отменили звонок идентификации?
не предлагают альтернативный способ?


Дійсно, відповідно до листа НБУ від 17.10.23 “Щодо поповнення платіжних карток готівкою в ПТКС”, тимчасово призупинено функціонал авторизації клієнтів за допомогою технології NFC та з використанням ОТР-коду при здійсненні операцій на терміналі.

Відповідно максимальна сума на яку можна здійснити платіж (поповнення карти) в терміналі - 5000 грн за 1 добу


При чем здесь НБУ, лимиты?
Для пополнения на терминале нужно вносить последние цифры звонящего номера.
В свете последних событий с Киевстаром банк не предлагает клиентам альтернативную авторизацию при пополнении?

В кассе как кстати пополнять нужно?
Тоже только звонок/смс?
не хочется менять фин. номер




Таскомбанк працює в штатному режимі.
Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.
Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку.
Якщо Ви здійснюєте поповнення в касі віддлення Банку де було відкрито рахунок – додаткове підтвердження не потрібне.
Також можливо здійснити поповнення рахунку в касі будь-якого відділення ТАСКОМБАНКу.
При цьому зазначаємо, якщо це не Ваше обслуговуєче відділення, поповнення може зайняти більше часу.
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Повідомлення Додано: Пон 18 гру, 2023 16:33

-20% на поїздки з Bolt та карткою Visa від Таскомбанку

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