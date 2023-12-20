emeta написав: TASCOMBANK написав: emeta написав:
у Таси при пополнении карт на терминалах не отменили звонок идентификации?
не предлагают альтернативный способ?
Дійсно, відповідно до листа НБУ від 17.10.23 “Щодо поповнення платіжних карток готівкою в ПТКС”, тимчасово призупинено функціонал авторизації клієнтів за допомогою технології NFC та з використанням ОТР-коду при здійсненні операцій на терміналі.
Відповідно максимальна сума на яку можна здійснити платіж (поповнення карти) в терміналі - 5000 грн за 1 добу
При чем здесь НБУ, лимиты?
Для пополнения на терминале нужно вносить последние цифры звонящего номера.
В свете последних событий с Киевстаром банк не предлагает клиентам альтернативную авторизацию при пополнении?
В кассе как кстати пополнять нужно?
Тоже только звонок/смс?
не хочется менять фин. номер
Таскомбанк працює в штатному режимі.
Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.
Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку.
Якщо Ви здійснюєте поповнення в касі віддлення Банку де було відкрито рахунок – додаткове підтвердження не потрібне.
Також можливо здійснити поповнення рахунку в касі будь-якого відділення ТАСКОМБАНКу.
При цьому зазначаємо, якщо це не Ваше обслуговуєче відділення, поповнення може зайняти більше часу.