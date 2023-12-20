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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 11:32
Assistant_Portal
Все продумано! С такими условиями, я думаю, у вас желающих будет не много
Отримання кешбеку можливе за умови здійснення транзакцій на загальну суму 20 000 гривень Вашою Visa Infinite від Таскомбанку за 30 + 5 днів до перевірки доступності послуги в чат-боті Visa Ukraine.
Кешбек надається, за умови надання документів, що підтверджують придбання SkiPass
Кеш бек, который еще и подтверждать документами нужно, это ноухау! А владельцы премиальных карт уже стоят в очередь с чеками от скипасов.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:44
emeta написав: TASCOMBANK написав: emeta написав:
у Таси при пополнении карт на терминалах не отменили звонок идентификации?
не предлагают альтернативный способ?
Дійсно, відповідно до листа НБУ від 17.10.23 “Щодо поповнення платіжних карток готівкою в ПТКС”, тимчасово призупинено функціонал авторизації клієнтів за допомогою технології NFC та з використанням ОТР-коду при здійсненні операцій на терміналі.
Відповідно максимальна сума на яку можна здійснити платіж (поповнення карти) в терміналі - 5000 грн за 1 добу
При чем здесь НБУ, лимиты?
Для пополнения на терминале нужно вносить последние цифры звонящего номера.
В свете последних событий с Киевстаром банк не предлагает клиентам альтернативную авторизацию при пополнении?
В кассе как кстати пополнять нужно?
Тоже только звонок/смс?
не хочется менять фин. номер
Таскомбанк працює в штатному режимі.
Альтернативних варіантів зі сторони Банку станом на зараз не передбачено.
Рекомендуємо очікувати на стабілізацію мобільного зв’язку.
Якщо Ви здійснюєте поповнення в касі віддлення Банку де було відкрито рахунок – додаткове підтвердження не потрібне.
Також можливо здійснити поповнення рахунку в касі будь-якого відділення ТАСКОМБАНКу.
При цьому зазначаємо, якщо це не Ваше обслуговуєче відділення, поповнення може зайняти більше часу.
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Додано: Пон 18 гру, 2023 16:33
Скористайтеся знижкою 20% на всі поїздки з Bolt у Києві, оплачені карткою Visa від Таскомбанку у спеціальній новорічній категорії «Visa Holiday».
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Додано: Сер 20 гру, 2023 09:41
підкажіть , пліз.... як краще гасити заборгованість по Б5.. є кошти на ВсеКарта Пумби ..відправити з додатку Пумби на номер карти Б5 чи потягнути в додатку Тасі на Б5 з Все карти ?
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lincoln2
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Додано: Сер 20 гру, 2023 09:58
Подскажите пожалуйста, уходят платежи по IBAN в нерабочее время ? Создаю вечером либо рано утром платёж, приходит смс, подтверждаю— успех и затем ничего не отображается на балансе карты.
Update: списали с карты деньги в 9.13 утра
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serg1974
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Додано: Сер 20 гру, 2023 10:31
lincoln2 написав:
підкажіть , пліз.... як краще гасити заборгованість по Б5.. є кошти на ВсеКарта Пумби ..відправити з додатку Пумби на номер карти Б5 чи потягнути в додатку Тасі на Б5 з Все карти ?
Відправити з додатку Пумби на номер карти Б5.
Бо якщо потягнути в додатку Тасі на Б5 - то буде комісія.
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ramzes4
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Додано: Сер 20 гру, 2023 10:52
lincoln2 написав:
підкажіть , пліз.... як краще гасити заборгованість по Б5.. є кошти на ВсеКарта Пумби ..відправити з додатку Пумби на номер карти Б5 чи потягнути в додатку Тасі на Б5 з Все карти ?
З Пумби р2р-виштовхнути гроші, наприклад, на Моню.
Картку Моні підв'язати в Т2Ю і пімпою у Б5 погасити заборгованість.
Таке погашення проводиться миттєво і безкоштовно.
А стороннє р2р-поповнення Б5 (ото штовхати Пумбою) може провестись Тасею на +2..3дн.
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Amethyst
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Додано: Сер 20 гру, 2023 10:54
Amethyst написав:
А стороннє р2р-поповнення Б5 (ото штовхати Пумбою) може провестись Тасею на +2..3дн.
На практиці сторонні поповнення проводяться день у день, якщо до 17 години. Навіть у вихідні. Вже декілька років як.
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ramzes4
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Додано: Сер 20 гру, 2023 11:19
ramzes4 написав: Amethyst написав:
А стороннє р2р-поповнення Б5 (ото штовхати Пумбою) може провестись Тасею на +2..3дн.
На практиці сторонні поповнення проводяться день у день, якщо до 17 години. Навіть у вихідні. Вже декілька років як.
Агаа, а коли таки не проводяться, то тут ОфПред щось про +3 дні байки розповідає
Десь тут недавно подібне було
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Amethyst
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