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..але ж тута проста математика
Наприклад
Ймовірність погашення сьогодні при прямому переказі П-Т = 0.5 (камсі-камса)
Ймовірність переказу на Моню = 0.9 (ну в мене взагалі відмов не було = 0.9999)
Ймовірність стягування з Моні Пімпой теж = 0.9 (десь проскакувало, що іноді у декого таки була проблема, у мене не було )...
І таким чином виходить, що моя стежка П-М-Т з ймовірністю
1 - (0.1 + 0.9*0.1) = 0.81 (або 0.9*0.9))) проти 0.5 приводить до Погашення поточним днем
ПС. Можу сказати вже як зенітник, що ураження цілі з ймовірністю 0.8 цілком задовільно. Але для покращення рез-ту ПУшка зенітника випускає в такому разі ДВІ ракети, доводячи до 0.96