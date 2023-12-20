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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:46

Re: ТАСКОМБАНК

  ramzes4 написав:То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві?
Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?

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..але ж тута проста математика
Наприклад :P :P
Ймовірність погашення сьогодні при прямому переказі П-Т = 0.5 (камсі-камса)
Ймовірність переказу на Моню = 0.9 (ну в мене взагалі відмов не було = 0.9999)
Ймовірність стягування з Моні Пімпой теж = 0.9 (десь проскакувало, що іноді у декого таки була проблема, у мене не було )...
І таким чином виходить, що моя стежка П-М-Т з ймовірністю
1 - (0.1 + 0.9*0.1) = 0.81 (або 0.9*0.9))) проти 0.5 приводить до Погашення поточним днем :)

ПС. Можу сказати вже як зенітник, що ураження цілі з ймовірністю 0.8 цілком задовільно. Але для покращення рез-ту ПУшка зенітника випускає в такому разі ДВІ ракети, доводячи до 0.96 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:33

  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві?
Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?

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..але ж тута проста математика

Якраз дві.

У вас буде 2 операції між двома учасниками. І в кожного може щось піти не так під час конкретної операції. 2х2=4.
А точніше навіть 3 операції, якщо рахувати додавання карти Моно в TAS2U. З чого і варто почати, бо навіть тут може спіткати невдача :)

Приклад, з вигаданими ймовірностями навіть не коментую 8)
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:47

Re: ТАСКОМБАНК

  ramzes4 написав:Приклад, з вигаданими ймовірностями навіть не коментую
Ну це все ж такий собі теоретичний жарт з (псевдо-)науковим підходом, який повинен був показати, що використання більшого числа точок відмов не завжди погіршує загальний результат.
Amethyst
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