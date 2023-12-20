RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 12:46

Re: ТАСКОМБАНК

  ramzes4 написав:То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві?
Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?

Ще одну... додати
..але ж тута проста математика
Наприклад :P :P
Ймовірність погашення сьогодні при прямому переказі П-Т = 0.5 (камсі-камса)
Ймовірність переказу на Моню = 0.9 (ну в мене взагалі відмов не було = 0.9999)
Ймовірність стягування з Моні Пімпой теж = 0.9 (десь проскакувало, що іноді у декого таки була проблема, у мене не було )...
І таким чином виходить, що моя стежка П-М-Т з ймовірністю
1 - (0.1 + 0.9*0.1) = 0.81 (або 0.9*0.9))) проти 0.5 приводить до Погашення поточним днем :)

ПС. Можу сказати вже як зенітник, що ураження цілі з ймовірністю 0.8 цілком задовільно. Але для покращення рез-ту ПУшка зенітника випускає в такому разі ДВІ ракети, доводячи до 0.96 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 05.05.21
Подякував: 368 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:33

  Amethyst написав:
  ramzes4 написав:То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві?
Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?

Ще одну... додати
..але ж тута проста математика

Якраз дві.

У вас буде 2 операції між двома учасниками. І в кожного може щось піти не так під час конкретної операції. 2х2=4.
А точніше навіть 3 операції, якщо рахувати додавання карти Моно в TAS2U. З чого і варто почати, бо навіть тут може спіткати невдача :)

Приклад, з вигаданими ймовірностями навіть не коментую 8)
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2286 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 13:47

Re: ТАСКОМБАНК

  ramzes4 написав:Приклад, з вигаданими ймовірностями навіть не коментую
Ну це все ж такий собі теоретичний жарт з (псевдо-)науковим підходом, який повинен був показати, що використання більшого числа точок відмов не завжди погіршує загальний результат.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 05.05.21
Подякував: 368 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 17:31

Re: ТАСКОМБАНК

Друзі, підкажіть,відкриття віртуальної карти коштує зараз 25грн. Якщо не помиляюсь,то раніше це коштувало 15грн. Не знаєте, з якого часу відбулося підвищення?
JanIs
 
Повідомлень: 45
З нами з: 15.06.23
Подякував: 24 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 256257258259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.