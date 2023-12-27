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ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 20 гру, 2023 12:46
ramzes4 написав:
То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві?
Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?
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..але ж тута проста математика
Наприклад
Ймовірність погашення сьогодні при прямому переказі П-Т = 0.5 (камсі-камса)
Ймовірність переказу на Моню = 0.9 (ну в мене взагалі відмов не було = 0.9999)
Ймовірність стягування з Моні Пімпой теж = 0.9 (десь проскакувало, що іноді у декого таки була проблема, у мене не було )...
І таким чином виходить, що моя стежка П-М-Т з ймовірністю
1 - (0.1 + 0.9*0.1) = 0.81 (або 0.9*0.9))) проти 0.5 приводить до Погашення поточним днем
ПС. Можу сказати вже як зенітник, що ураження цілі з ймовірністю 0.8 цілком задовільно. Але для покращення рез-ту ПУшка зенітника випускає в такому разі ДВІ ракети, доводячи до 0.96
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:33
Amethyst написав: ramzes4 написав:
То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві?
Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?
Ще одну... додати
..але ж тута проста математика
Якраз дві.
У вас буде 2 операції між двома учасниками. І в кожного може щось піти не так під час конкретної операції. 2х2=4.
А точніше навіть 3 операції, якщо рахувати додавання карти Моно в TAS2U. З чого і варто почати, бо навіть тут може спіткати невдача
Приклад, з вигаданими ймовірностями навіть не коментую
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ramzes4
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Додано: Сер 20 гру, 2023 13:47
ramzes4 написав:
Приклад, з вигаданими ймовірностями навіть не коментую
Ну це все ж такий собі теоретичний жарт з (псевдо-)науковим підходом, який повинен був показати, що використання більшого числа точок відмов не завжди погіршує загальний результат.
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Додано: Сер 20 гру, 2023 17:31
Друзі, підкажіть,відкриття віртуальної карти коштує зараз 25грн. Якщо не помиляюсь,то раніше це коштувало 15грн. Не знаєте, з якого часу відбулося підвищення?
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JanIs
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Додано: Пон 25 гру, 2023 10:55
Купую на депозит долар 37,90 якщо онлайн 38.05 , і навпаки по євро на депозит 42,20 і онлайн 41,75. Попит більше на євро? Чи купляти онлайн євро і долар на депозит??
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sens
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Додано: Пон 25 гру, 2023 14:34
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greenozon
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Додано: Пон 25 гру, 2023 14:49
Не впевнений що ваш аргумент вірний, тому що питання що вигідніше онлайн чи депозит,в залежності від валюти ,в банку різні погляди,перевірте самі, якщо є бажання
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:45
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:08
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