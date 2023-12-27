ramzes4 написав:То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві? Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?
Ще одну... додати ..але ж тута проста математика Наприклад Ймовірність погашення сьогодні при прямому переказі П-Т = 0.5 (камсі-камса) Ймовірність переказу на Моню = 0.9 (ну в мене взагалі відмов не було = 0.9999) Ймовірність стягування з Моні Пімпой теж = 0.9 (десь проскакувало, що іноді у декого таки була проблема, у мене не було )... І таким чином виходить, що моя стежка П-М-Т з ймовірністю 1 - (0.1 + 0.9*0.1) = 0.81 (або 0.9*0.9))) проти 0.5 приводить до Погашення поточним днем
ПС. Можу сказати вже як зенітник, що ураження цілі з ймовірністю 0.8 цілком задовільно. Але для покращення рез-ту ПУшка зенітника випускає в такому разі ДВІ ракети, доводячи до 0.96
ramzes4 написав:То навіщо робити замість однієї операції P2P з ПУМБ на ТАС робити дві? Щоб додати ще дві потенційні точки відмови на боці Моно?
Ще одну... додати ..але ж тута проста математика
Якраз дві.
У вас буде 2 операції між двома учасниками. І в кожного може щось піти не так під час конкретної операції. 2х2=4. А точніше навіть 3 операції, якщо рахувати додавання карти Моно в TAS2U. З чого і варто почати, бо навіть тут може спіткати невдача
Приклад, з вигаданими ймовірностями навіть не коментую
Якщо термін дії Вашої картки ТАСКОМБАНК закінчився минулого місяця або спливає в цьому чи наступному місяці, скористайтеся цим сервісом, щоб:
перевипустити картку — рекомендуємо обрати, якщо у Вас пластикова картка (необхідно відвідати відділення Банку для отримання нової картки);
подовжити термін дії — потрібно обрати, якщо у Вас тільки віртуальна картка або Ви дійсно не можете відвідати відділення Банку (у зв’язку з технічними особливостями, пластикові картки з подовженим терміном дії у деяких випадках можуть працювати некоректно);
закрити картку — можна обрати, якщо Ви не плануєте далі користуватися карткою.