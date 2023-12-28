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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 257258259260

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59

треба вивести КБ до завтра включно бо згорить?
greenozon
 
Повідомлень: 15886
З нами з: 01.06.14
Подякував: 391 раз.
Подякували: 1553 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:08

До 1.01 включно.
Кащей
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Повідомлень: 1677
З нами з: 30.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:14

Погашення Very card

Very card гасити завтрв чи можна 31.12 ?
Doda
 
Повідомлень: 186
З нами з: 23.11.11
Подякував: 54 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 257258259260
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