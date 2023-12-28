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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59
треба вивести КБ до завтра включно бо згорить?
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greenozon
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Додано: Чет 28 гру, 2023 17:08
До 1.01 включно.
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Кащей
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:14
Very card гасити завтрв чи можна 31.12 ?
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Doda
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Додано: Чет 28 гру, 2023 21:52
Doda
, я б загасив завтра до обіду. А так можна й 31, але слід ураховувати закінчення року... Хочете ризикнути?
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Howl
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Додано: Чет 28 гру, 2023 23:52
Howl написав:Doda
, я б загасив завтра до обіду. А так можна й 31, але слід ураховувати закінчення року... Хочете ризикнути?
Ризикувати не хочу, тому й питаю, може хтось точно знає.
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Doda
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