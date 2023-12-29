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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:14
Погашення Very card
Very card гасити завтрв чи можна 31.12 ?
Додано: Чет 28 гру, 2023 21:52
Re: ТАСКОМБАНК
Doda, я б загасив завтра до обіду. А так можна й 31, але слід ураховувати закінчення року... Хочете ризикнути?
Додано: Чет 28 гру, 2023 23:52
Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:16
Це ТАСька - вона завжди щось мутить у кінці року, тому ніхто Вам точно не скаже.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:55
Тот факт, что ТАС записывал траты 31 декабря в использованный именно в декабре кредитный лимит (по крайней мере, так последние несколько лет вроде было) - это по установленному регламенту? Т.е. и дальше по 31-м декабря так и будет? Или просто, как захочет ТАС? Захочет - оставит в использованном кредитном лимите декабря, захочет - перенесет на январь.
И ещё такой вопрос. В этом году НБУ пишет, что 30-31 декабря СЭП работает в обычном режиме 24/7. Но в предыдущие годы СЭП не то что в выходной, а и в последний рабочий день не работал. А как в этом плане с р2р-переводами? Им все равно, рабочий ли день, выходной, или вообще 31 декабря воскресенье, деньги будут перебрасываться между картами разных банков? На эти выходные можно на р2р рассчитывать?
Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:14
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