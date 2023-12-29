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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261>

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:59

треба вивести КБ до завтра включно бо згорить?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 17:08

До 1.01 включно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:14

Погашення Very card

Very card гасити завтрв чи можна 31.12 ?
Doda
 
Повідомлень: 187
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 21:52

Re: ТАСКОМБАНК

Doda, я б загасив завтра до обіду. А так можна й 31, але слід ураховувати закінчення року... Хочете ризикнути? :)
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 23:52

  Howl написав:Doda, я б загасив завтра до обіду. А так можна й 31, але слід ураховувати закінчення року... Хочете ризикнути? :)

Ризикувати не хочу, тому й питаю, може хтось точно знає.
Doda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 01:16

Це ТАСька - вона завжди щось мутить у кінці року, тому ніхто Вам точно не скаже.
klug
 
Повідомлень: 8337
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:55

Тот факт, что ТАС записывал траты 31 декабря в использованный именно в декабре кредитный лимит (по крайней мере, так последние несколько лет вроде было) - это по установленному регламенту? Т.е. и дальше по 31-м декабря так и будет? Или просто, как захочет ТАС? Захочет - оставит в использованном кредитном лимите декабря, захочет - перенесет на январь.

И ещё такой вопрос. В этом году НБУ пишет, что 30-31 декабря СЭП работает в обычном режиме 24/7. Но в предыдущие годы СЭП не то что в выходной, а и в последний рабочий день не работал. А как в этом плане с р2р-переводами? Им все равно, рабочий ли день, выходной, или вообще 31 декабря воскресенье, деньги будут перебрасываться между картами разных банков? На эти выходные можно на р2р рассчитывать?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 17:14

  Doda написав:Very card гасити завтрв чи можна 31.12 ?

Тот же вопрос. Деньги закинут на моно наверно 30-31 числа. Если оттуда потянуть - будет норм? Успеет провестись?
H225
 
Повідомлень: 50
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 20:21

Да у Таси 7 пятниц на неделе.
Шо как куда тянуть то? Особенно 31го 8)
Тася в прошлом (или позапрошлом?) году траты 1го января провела 31м декабря прошлого года :mrgreen:
Они год так с подвывертом закрывали!

Настоятельно советую все сделать СЕДНЯ -- последний нормальный день года.
Дальше чехарда начинается на ваш страх и риск! Особенно у Таси
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:01

  Amethyst написав:Шо как куда тянуть то? Особенно 31го

Деньги перекинут на моно только завтра-послезавтра. Тянуть "пимпой". Речь не о какой-то выгоде, чтоб загаситься на день позже и получить "доп. копейку", а просто расчёт поступит в такие сроки (последние дни года)
H225
 
Повідомлень: 50
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