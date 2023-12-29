Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:12
Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], moveton, Sense Bank і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|