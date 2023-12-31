Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:12
Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
Додано: Нед 31 гру, 2023 11:46
[quote="5666831:Amethyst"]
Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?
Додано: Нед 31 гру, 2023 12:15
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