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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:12
H225 написав: Amethyst написав:
Шо как куда тянуть то? Особенно 31го
Деньги перекинут на моно только завтра-послезавтра. Тянуть "пимпой". Речь не о какой-то выгоде, чтоб загаситься на день позже и получить "доп. копейку", а просто расчёт поступит в такие сроки (последние дни года)
Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
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Amethyst
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Додано: Нед 31 гру, 2023 11:46
[quote="5666831:Amethyst"]
Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?
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Додано: Нед 31 гру, 2023 12:15
nord написав: Amethyst написав:
Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?
Нет, всё нормально, отправлено в обработку.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 11:00
nord написав: Amethyst написав:
Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?
так. другий день видає помилку
UPD. Очистив кеш додатку і спрацювало.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 22:49
ТАСКомбанк змінив інформацію для УБКІ. З січня замість "Кредитна картка" відображається «Кредит для поповнення обігових коштів». В результаті цього кредитний рейтинг різко знизився.
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Додано: Вів 02 січ, 2024 23:47
DIV, а що за кредитна картка у Вас від ТАС?
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