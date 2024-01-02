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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:12

  H225 написав:
  Amethyst написав:Шо как куда тянуть то? Особенно 31го

Деньги перекинут на моно только завтра-послезавтра. Тянуть "пимпой". Речь не о какой-то выгоде, чтоб загаситься на день позже и получить "доп. копейку", а просто расчёт поступит в такие сроки (последние дни года)

Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:46

[quote="5666831:Amethyst"]
Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?
nord
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:15

  nord написав:
  Amethyst написав:Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?

Нет, всё нормально, отправлено в обработку.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:00

  nord написав:
  Amethyst написав:Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?

так. другий день видає помилку
UPD. Очистив кеш додатку і спрацювало.
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:49

Re: ТАСКОМБАНК

ТАСКомбанк змінив інформацію для УБКІ. З січня замість "Кредитна картка" відображається «Кредит для поповнення обігових коштів». В результаті цього кредитний рейтинг різко знизився.
DIV
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:47

Re: ТАСКОМБАНК

DIV, а що за кредитна картка у Вас від ТАС?
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 00:05

Howl
В5
DIV
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