RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:12

  H225 написав:
  Amethyst написав:Шо как куда тянуть то? Особенно 31го

Деньги перекинут на моно только завтра-послезавтра. Тянуть "пимпой". Речь не о какой-то выгоде, чтоб загаситься на день позже и получить "доп. копейку", а просто расчёт поступит в такие сроки (последние дни года)

Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 05.05.21
Подякував: 374 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:46

[quote="5666831:Amethyst"]
Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?
nord
 
Повідомлень: 385
З нами з: 25.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 12:15

  nord написав:
  Amethyst написав:Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?

Нет, всё нормально, отправлено в обработку.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4514
З нами з: 14.10.08
Подякував: 293 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 11:00

  nord написав:
  Amethyst написав:Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?

так. другий день видає помилку
UPD. Очистив кеш додатку і спрацювало.
Клиент_
 
Повідомлень: 358
З нами з: 25.02.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 22:49

Re: ТАСКОМБАНК

ТАСКомбанк змінив інформацію для УБКІ. З січня замість "Кредитна картка" відображається «Кредит для поповнення обігових коштів». В результаті цього кредитний рейтинг різко знизився.
DIV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5661
З нами з: 19.09.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 23:47

Re: ТАСКОМБАНК

DIV, а що за кредитна картка у Вас від ТАС?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5763
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 00:05

Howl
В5
DIV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5661
З нами з: 19.09.08
Подякував: 154 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:28

Благодійна пропозиція від Bolt з картою Visa від Таскомбанку

Розраховуйтеся за свої поїздки з Bolt у категорії «Небайдужі» карткою Visa від Таскомбанку, а Віза автоматично перераховуватиме за кожну з них по 10 грн у благодійний фонд «Повернись живим». Кошти буде спрямовано на закупівлю та переобладнання автомобілів для евакуації поранених.

Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Таскомбанку з 1 до 31 січня 2024 року (не діє при оплаті за допомогою Apple Pay чи Google Pay).

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/doluchaytesy ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:36

-50% на разовий квиток у Київській кільцевій електричці

До 31 січня 2024 року пересувайтесь Києвом міською кільцевою електричкою, розраховуйтесь за разовий квиток карткою Visa від Таскомбанку та отримайте автоматичну знижку 50%.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/50-na-razovy ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 258259260261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.