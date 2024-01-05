Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 22:12
Понятно. Но не советую. Лучше перезаймите у кого-то эту сумму сейчас )
Додано: Нед 31 гру, 2023 11:46
[quote="5666831:Amethyst"]
Хотел снять кэшбек. Выдало "непредвиденная ошибка". У всех так?
Додано: Нед 31 гру, 2023 12:15
Додано: Пон 01 січ, 2024 11:00
Додано: Вів 02 січ, 2024 22:49
Re: ТАСКОМБАНК
ТАСКомбанк змінив інформацію для УБКІ. З січня замість "Кредитна картка" відображається «Кредит для поповнення обігових коштів». В результаті цього кредитний рейтинг різко знизився.
Додано: Вів 02 січ, 2024 23:47
Re: ТАСКОМБАНК
DIV, а що за кредитна картка у Вас від ТАС?
Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:28
Благодійна пропозиція від Bolt з картою Visa від Таскомбанку
Розраховуйтеся за свої поїздки з Bolt у категорії «Небайдужі» карткою Visa від Таскомбанку, а Віза автоматично перераховуватиме за кожну з них по 10 грн у благодійний фонд «Повернись живим». Кошти буде спрямовано на закупівлю та переобладнання автомобілів для евакуації поранених.
Пропозиція діє для держателів усіх карток Visa від Таскомбанку з 1 до 31 січня 2024 року (не діє при оплаті за допомогою Apple Pay чи Google Pay).
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/doluchaytesy ... askombanku
Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:36
-50% на разовий квиток у Київській кільцевій електричці
До 31 січня 2024 року пересувайтесь Києвом міською кільцевою електричкою, розраховуйтесь за разовий квиток карткою Visa від Таскомбанку та отримайте автоматичну знижку 50%.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/50-na-razovy ... askombanku
|