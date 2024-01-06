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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 17:37
Re: ТАСКОМБАНК
Панове, таке питання - якщо на вихідному закинути на нульовку Б5 стороннім p2p кошти і відразу зробити онлайн валютообмін - буде коміс за овер?
Додано: Суб 06 січ, 2024 18:24
ТАСКОМБАНК
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Здійснити валютообмін можливо тільки після фактичного зарахування коштів на картковий рахунок.
Якщо поповнення карткового рахунку здійснюється через сервіси інших банків або з карти іншого Банку– кошти можуть відображатись на карті протягом 10 хвилин після здійснення успішного переказу, але фактичне зарахування коштів на рахунок може займати більше часу, зазвичай до 3-х робочих днів.
Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 23:21
1finanсier
Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ?
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