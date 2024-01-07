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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 17:37

Re: ТАСКОМБАНК

Панове, таке питання - якщо на вихідному закинути на нульовку Б5 стороннім p2p кошти і відразу зробити онлайн валютообмін - буде коміс за овер?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:24

ТАСКОМБАНК

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  1finanсier написав:Панове, таке питання - якщо на вихідному закинути на нульовку Б5 стороннім p2p кошти і відразу зробити онлайн валютообмін - буде коміс за овер?



Здійснити валютообмін можливо тільки після фактичного зарахування коштів на картковий рахунок.
Якщо поповнення карткового рахунку здійснюється через сервіси інших банків або з карти іншого Банку– кошти можуть відображатись на карті протягом 10 хвилин після здійснення успішного переказу, але фактичне зарахування коштів на рахунок може займати більше часу, зазвичай до 3-х робочих днів.
Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «карти» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта – документи.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 23:21

1finanсier
Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ? :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 05:54

  flysoulfly написав:1finanсier
Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ? :mrgreen:

Та да ))) Потрібна все ж допомога практиків )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:33

  1finanсier написав:Потрібна все ж допомога практиків )
я б попробовал закинуть грн на минимальную сумму, необходимую для покупки - сколько это у Таси? 0.01$ ? или 1$ ? или 10$ ?


Кстати, а если снаружи перевод СЕПом на ощадник - Тася сегодня проводит зачисление :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:41

Re: ТАСКОМБАНК

flysoulfly, покупка валюты — от 1 $/€, продажа — от 0,01 $/€.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:54

  Howl написав: покупка валюты — от 1 $/€, продажа — от 0,01 $/€.
покупка банком?
flysoulfly
 
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  #<1 ... 259260261262
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