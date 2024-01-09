1finanсier написав:Панове, таке питання - якщо на вихідному закинути на нульовку Б5 стороннім p2p кошти і відразу зробити онлайн валютообмін - буде коміс за овер?
Здійснити валютообмін можливо тільки після фактичного зарахування коштів на картковий рахунок. Якщо поповнення карткового рахунку здійснюється через сервіси інших банків або з карти іншого Банку– кошти можуть відображатись на карті протягом 10 хвилин після здійснення успішного переказу, але фактичне зарахування коштів на рахунок може займати більше часу, зазвичай до 3-х робочих днів. Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «карти» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта – документи.