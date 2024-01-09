ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 17:37
Панове, таке питання - якщо на вихідному закинути на нульовку Б5 стороннім p2p кошти і відразу зробити онлайн валютообмін - буде коміс за овер?
1finanсier
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:24
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1finanсier написав:
Панове, таке питання - якщо на вихідному закинути на нульовку Б5 стороннім p2p кошти і відразу зробити онлайн валютообмін - буде коміс за овер?
Здійснити валютообмін можливо тільки після фактичного зарахування коштів на картковий рахунок.
Якщо поповнення карткового рахунку здійснюється через сервіси інших банків або з карти іншого Банку– кошти можуть відображатись на карті протягом 10 хвилин після здійснення успішного переказу, але фактичне зарахування коштів на рахунок може займати більше часу, зазвичай до 3-х робочих днів.
Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку
https://tascombank.ua/
у розділі «карти» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта – документи.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:21
1finanсier
Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ?
flysoulfly
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:33
1finanсier написав:
Потрібна все ж допомога практиків )
я б попробовал
закинуть грн на минимальную сумму, необходимую для покупки
- сколько это у Таси? 0.01$ ? или 1$ ? или 10$ ?
Кстати, а если снаружи перевод СЕПом на ощадник - Тася сегодня проводит зачисление
flysoulfly
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:41
flysoulfly, покупка валюты — от 1 $/€, продажа — от 0,01 $/€.
Howl
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Додано: Нед 07 січ, 2024 12:54
Howl написав: покупка
валюты — от 1 $/€, продажа — от 0,01 $/€.
покупка
банком
?
flysoulfly
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Додано: Нед 07 січ, 2024 14:29
flysoulfly, ты купить у банка можешь от 1 y. e., продать банку от 0,01 у. е.
Howl
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Додано: Вів 09 січ, 2024 23:27
1finanсier написав: flysoulfly написав: 1finanсier
Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ?
Та да ))) Потрібна все ж допомога практиків )
поповніть Ощадний(через кнопку Поповнити депозит), а через 2-3хв зніміть на В5.
KVV
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Додано: Сер 10 січ, 2024 01:11
У банка новий калічний сервіс "продовження строку дії карти"?
2XL
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