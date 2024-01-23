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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:17

ТАСКОМБАНК

  flysoulfly написав:1finanсier
Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ? :mrgreen:


Якщо кошти фактично не зараховані на рахунок ( не відбувся кліринг ) – операція валютообміну буде неуспішною.
Надходження коштів на картку не говорить про те, що кошти фактично зараховані на рахунок. У випадку коли кошти лише надійшли на картку операція валюто обміну буде неуспішною.

Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «карти» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта – документи.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 13:28

ТАСКОМБАНК

  2XL написав:У банка новий калічний сервіс "продовження строку дії карти"?


Дійсно, продовжити термін дії карти Клієнт може самостійно за посиланням та за допомогою коду підтвердження.
Можливо продовжити термін дії карт з датою завершення поточного місяця плюс наступного місяця, а також картки строк яких завершився 4 місяці назад
Термін дії карти буде продовжено до кінця липня 2024 року.
Якщо виникає помилка – прохання звернутись до служби підтримки за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/)
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 18:37

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
  2XL написав:У банка новий калічний сервіс "продовження строку дії карти"?


Дійсно, продовжити термін дії карти Клієнт може самостійно за посиланням та за допомогою коду підтвердження.
Можливо продовжити термін дії карт з датою завершення поточного місяця плюс наступного місяця, а також картки строк яких завершився 4 місяці назад


Цікаво написано як має бути. Насправді підтягує і іншу карту, строк дії якої ще сім місяців. Ніяких дій по ній не вибрати не можна. Але можна закрити цю кредитну карту.
Я просто не перестаю дивуватися, скільки років все працює через сраку. Як ви взагалі функціонуєте
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:29

ТАСКОМБАНК

  2XL написав:
TASCOMBANK написав:
  2XL написав:У банка новий калічний сервіс "продовження строку дії карти"?


Дійсно, продовжити термін дії карти Клієнт може самостійно за посиланням та за допомогою коду підтвердження.
Можливо продовжити термін дії карт з датою завершення поточного місяця плюс наступного місяця, а також картки строк яких завершився 4 місяці назад


Цікаво написано як має бути. Насправді підтягує і іншу карту, строк дії якої ще сім місяців. Ніяких дій по ній не вибрати не можна. Але можна закрити цю кредитну карту.
Я просто не перестаю дивуватися, скільки років все працює через сраку. Як ви взагалі функціонуєте



Для здійснення перевірки наданої Вами інформації прохання вказати Ваш фінансовий номер телефону в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2024 01:44

  KVV написав:
  1finanсier написав:
  flysoulfly написав:1finanсier
Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ? :mrgreen:

Та да ))) Потрібна все ж допомога практиків )

поповніть Ощадний(через кнопку Поповнити депозит), а через 2-3хв зніміть на В5.

Дякую )
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 16:35

Як дізнатися встановлений банком максимальний розмір надходж

Деякі банки надіслали повідомлення з розрахованою ними сумою, деякі попросили надіслати її у додатку. ТАС мовчить і не бачу, де я можу дізнатися (змінити) цю суму
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