flysoulfly написав:1finanсier Ну як Вам така велика офіційна відповідь "ніачьом"конкретно ?
Якщо кошти фактично не зараховані на рахунок ( не відбувся кліринг ) – операція валютообміну буде неуспішною. Надходження коштів на картку не говорить про те, що кошти фактично зараховані на рахунок. У випадку коли кошти лише надійшли на картку операція валюто обміну буде неуспішною.
Ознайомитись з описом зарахування та часом доступності коштів на поточних рахункаху Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «карти» - обираєте пакет послуг в якому оформлена карта – документи.
2XL написав:У банка новий калічний сервіс "продовження строку дії карти"?
Дійсно, продовжити термін дії карти Клієнт може самостійно за посиланням та за допомогою коду підтвердження. Можливо продовжити термін дії карт з датою завершення поточного місяця плюс наступного місяця, а також картки строк яких завершився 4 місяці назад Термін дії карти буде продовжено до кінця липня 2024 року. Якщо виникає помилка – прохання звернутись до служби підтримки за тел.:0 800 503 580 (безкоштовно на території України), в банківський чат ( https://tascombank.ua/)
2XL написав:У банка новий калічний сервіс "продовження строку дії карти"?
Дійсно, продовжити термін дії карти Клієнт може самостійно за посиланням та за допомогою коду підтвердження. Можливо продовжити термін дії карт з датою завершення поточного місяця плюс наступного місяця, а також картки строк яких завершився 4 місяці назад
Цікаво написано як має бути. Насправді підтягує і іншу карту, строк дії якої ще сім місяців. Ніяких дій по ній не вибрати не можна. Але можна закрити цю кредитну карту. Я просто не перестаю дивуватися, скільки років все працює через сраку. Як ви взагалі функціонуєте
2XL написав:У банка новий калічний сервіс "продовження строку дії карти"?
Дійсно, продовжити термін дії карти Клієнт може самостійно за посиланням та за допомогою коду підтвердження. Можливо продовжити термін дії карт з датою завершення поточного місяця плюс наступного місяця, а також картки строк яких завершився 4 місяці назад
Цікаво написано як має бути. Насправді підтягує і іншу карту, строк дії якої ще сім місяців. Ніяких дій по ній не вибрати не можна. Але можна закрити цю кредитну карту. Я просто не перестаю дивуватися, скільки років все працює через сраку. Як ви взагалі функціонуєте
Для здійснення перевірки наданої Вами інформації прохання вказати Ваш фінансовий номер телефону в особисті повідомлення.