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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 261262263264

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 12:04

  ВIВ написав:Подкажите, а Пудра что просрочилась в ноябре 23го будет в терминалах работать или нет?

Уже проверили. Не работает :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 13:16

Re: ТАСКОМБАНК

ВIВ, а чому платіжну картку не продовжили через сайт ТАС?
https://tascombank.ua/card_service

Ось у грудні ще можливо, скоріше за все, її продовжити. Зараз може бути пізно.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 11:59

Банком в цьому місяці було здійснено по кредитці повернення зайво перерахованих коштів за рахунок ліміту.
Скажіть, ця операція буде в пільговому періоді, чи нарахують відсотки?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 20:29

ТАСКОМБАНК

  anikola13 написав:Банком в цьому місяці було здійснено по кредитці повернення зайво перерахованих коштів за рахунок ліміту.
Скажіть, ця операція буде в пільговому періоді, чи нарахують відсотки?


Для того, щоб перевірити інформацію по Вашому договору - надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 09:24

  Howl написав:ВIВ, а чому платіжну картку не продовжили через сайт ТАС?
https://tascombank.ua/card_service

Ось у грудні ще можливо, скоріше за все, її продовжити. Зараз може бути пізно.

Спасибо, не знал. Срок продлил.
Перевыпустить наверно было бы за деньги?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 18:21

Re: ТАСКОМБАНК

  ВIВ написав:Перевыпустить наверно было бы за деньги?
Возможно, бесплатно. Есть подозрение, что перевыпуск будет на пластик с необходимостью забрать в отделении банка.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:30

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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:57

Re: ТАСКОМБАНК

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
amatorodessa
 
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