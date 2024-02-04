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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 12:04
Додано: Вів 30 січ, 2024 13:16
Re: ТАСКОМБАНК
ВIВ, а чому платіжну картку не продовжили через сайт ТАС?
Ось у грудні ще можливо, скоріше за все, її продовжити. Зараз може бути пізно.
Додано: Сер 31 січ, 2024 11:59
Банком в цьому місяці було здійснено по кредитці повернення зайво перерахованих коштів за рахунок ліміту.
Скажіть, ця операція буде в пільговому періоді, чи нарахують відсотки?
Додано: Сер 31 січ, 2024 20:29
ТАСКОМБАНК
Для того, щоб перевірити інформацію по Вашому договору - надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та номер телефону в особисті повідомлення.
Додано: Чет 01 лют, 2024 09:24
Спасибо, не знал. Срок продлил.
Перевыпустить наверно было бы за деньги?
Додано: Чет 01 лют, 2024 18:21
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 02 лют, 2024 09:30
Спеціальні пропозиції від лідера освіти Study.ua та Masterca
Для держателів карток Mastercard® World Elite від Таскомбанку пропонуються спеціальні пропозиції від освітньої компанії Study.ua для навчання дитини, серед яких 25% знижки на вступ за кордон, знижки на навчання в міжнародних школах, поїздки та табори.
Період пропозиції: з 1 лютого 2024 року по 31 січня 2025 року.
Детальніше про умови акції: https://news.finance.ua/ua/special-ni-p ... -ta-master
Додано: Пон 05 лют, 2024 00:52
Товариство, а куди у веб-версії тас2ю поділися депозити? Не можу знайти ні вже відкриті Ощадні, ні способу відкрити щось нове. У рахунках показує лише бонусний. На телефоні усе на місці.
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