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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:44
Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36
-30% на проїзд у Львові з Visa від Таскомбанку
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Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-30-n ... askombanku
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