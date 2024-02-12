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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:44

Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:01

Друзи, с шо, АзуреКард выхода без спонсорства уже нет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36

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