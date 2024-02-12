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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:44
Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
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klug
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:01
Друзи, с шо, АзуреКард выхода без спонсорства уже нет?
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ВIВ
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36
Використовуйте картку Visa від Таскомбанку для безготівкової оплати проїзду у всьому міському транспорті Львова та отримуйте 30% знижки.
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Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-30-n ... askombanku
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Додано: Пон 12 лют, 2024 19:21
klug написав:
Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
Дійсно, спостерігалися тимчасові технічні труднощі в роботі інтернет-банкінгу TAS2U. Наразі TAS2U працює коректно.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
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Додано: Пон 12 лют, 2024 19:28
ВIВ написав:
Друзи, с шо, АзуреКард выхода без спонсорства уже нет?
Уточніть, будь ласка, Ваше питання.
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