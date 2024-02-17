|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:44
Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36
-30% на проїзд у Львові з Visa від Таскомбанку
Використовуйте картку Visa від Таскомбанку для безготівкової оплати проїзду у всьому міському транспорті Львова та отримуйте 30% знижки.
Акція діє по 29.02.2024 або до моменту вичерпання бюджету пропозиції.
Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-30-n ... askombanku
Додано: Пон 12 лют, 2024 19:21
Додано: Пон 12 лют, 2024 19:28
Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:43
Re: ТАСКОМБАНК
У банка проблема с ДИЕй - сегодня не мог получить выплату с виртуальной карты оформленной через ДИЮ, отказали в 2х отделениях Одессы, на кассе не могут меня верифицировать, ошибка видетели у них...
Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:14
Re: ТАСКОМБАНК
vpchelko, оформление карты через Дию никаким боком. Дия передает данные доков. Если на кассе не могли прочитать док в Дие, то можно было дать документ, который передан через Дию.
Додано: Суб 17 лют, 2024 09:10
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 17 лют, 2024 10:57
Re: ТАСКОМБАНК
Ну так ошибка может быть и на стороне Дии... И тут уже надо смотреть что лучше - ходить по несколько раз по отделениям в надежде что заработает Дия (сработает система на кассе) или взять один раз документ...
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|