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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 13:44

Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:01

Друзи, с шо, АзуреКард выхода без спонсорства уже нет?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36

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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:21

  klug написав:Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.



Дійсно, спостерігалися тимчасові технічні труднощі в роботі інтернет-банкінгу TAS2U. Наразі TAS2U працює коректно.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2024 19:28

  ВIВ написав:Друзи, с шо, АзуреКард выхода без спонсорства уже нет?



Уточніть, будь ласка, Ваше питання.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:43

Re: ТАСКОМБАНК

У банка проблема с ДИЕй - сегодня не мог получить выплату с виртуальной карты оформленной через ДИЮ, отказали в 2х отделениях Одессы, на кассе не могут меня верифицировать, ошибка видетели у них...
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:14

Re: ТАСКОМБАНК

vpchelko, оформление карты через Дию никаким боком. Дия передает данные доков. Если на кассе не могли прочитать док в Дие, то можно было дать документ, который передан через Дию.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 09:10

Re: ТАСКОМБАНК

  Howl написав:vpchelko, оформление карты через Дию никаким боком. Дия передает данные доков. Если на кассе не могли прочитать док в Дие, то можно было дать документ, который передан через Дию.

тягать с собой документы некамильфо
vpchelko
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 10:57

Re: ТАСКОМБАНК

Ну так ошибка может быть и на стороне Дии... И тут уже надо смотреть что лучше - ходить по несколько раз по отделениям в надежде что заработает Дия (сработает система на кассе) или взять один раз документ... ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 17:44

  WallNutPen написав:Ну так ошибка может быть и на стороне Дии... И тут уже надо смотреть что лучше - ходить по несколько раз по отделениям в надежде что заработает Дия (сработает система на кассе) или взять один раз документ... ;)


В тот же день я снимал в Сенс-Банке - мне еще оперативно поменяли паспорт книжку на загран из ДИИ.

Ну да еще раз покатаюсь - возьму бумажку чисто для ТАСа...

Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек....
vpchelko
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