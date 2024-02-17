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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лют, 2024 13:44
Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
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klug
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 18:01
Друзи, с шо, АзуреКард выхода без спонсорства уже нет?
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ВIВ
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Додано: Пон 12 лют, 2024 14:36
Використовуйте картку Visa від Таскомбанку для безготівкової оплати проїзду у всьому міському транспорті Львова та отримуйте 30% знижки.
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Детальніше про умови: https://news.finance.ua/ua/znyzhka-30-n ... askombanku
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Assistant_Portal
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Додано: Пон 12 лют, 2024 19:21
klug написав:
Тазік здувся? Довго тупить на вході і видає, що технічні роботи. Що характерно, ізі та спорт працюють.
Дійсно, спостерігалися тимчасові технічні труднощі в роботі інтернет-банкінгу TAS2U. Наразі TAS2U працює коректно.
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
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TASCOMBANK
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Додано: Пон 12 лют, 2024 19:28
ВIВ написав:
Друзи, с шо, АзуреКард выхода без спонсорства уже нет?
Уточніть, будь ласка, Ваше питання.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 16:43
У банка проблема с ДИЕй - сегодня не мог получить выплату с виртуальной карты оформленной через ДИЮ, отказали в 2х отделениях Одессы, на кассе не могут меня верифицировать, ошибка видетели у них...
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vpchelko
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Додано: П'ят 16 лют, 2024 23:14
vpchelko, оформление карты через Дию никаким боком. Дия передает данные доков. Если на кассе не могли прочитать док в Дие, то можно было дать документ, который передан через Дию.
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Howl
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Додано: Суб 17 лют, 2024 09:10
Howl написав:
vpchelko, оформление карты через Дию никаким боком. Дия передает данные доков. Если на кассе не могли прочитать док в Дие, то можно было дать документ, который передан через Дию.
тягать с собой документы некамильфо
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vpchelko
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Додано: Суб 17 лют, 2024 10:57
Ну так ошибка может быть и на стороне Дии... И тут уже надо смотреть что лучше - ходить по несколько раз по отделениям в надежде что заработает Дия (сработает система на кассе) или взять один раз документ...
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WallNutPen
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Додано: Суб 17 лют, 2024 17:44
WallNutPen написав:
Ну так ошибка может быть и на стороне Дии... И тут уже надо смотреть что лучше - ходить по несколько раз по отделениям в надежде что заработает Дия (сработает система на кассе) или взять один раз документ...
В тот же день я снимал в Сенс-Банке - мне еще оперативно поменяли паспорт книжку на загран из ДИИ.
Ну да еще раз покатаюсь - возьму бумажку чисто для ТАСа...
Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек....
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vpchelko
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