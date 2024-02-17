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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:03

vpchelko

Для перевірки інформації щодо того, яка саме помилка виникала при Вашому зверненні до відділення, вкажіть, будь ласка, в особисті повідомлення Ваше ПІБ, ІПН та в які саме відділення звертались.
Також інформуємо, що використання документів за допомогою Дії можливе виключно при наявності зв’язку у відділенні. Відповідно, якщо при зверненні до відділення зв’язок буде відсутній – провести ідентифікацію за допомогою документів з Дії можливості не буде. Тому рекомендуємо при зверненні до відділення мати при собі оригінали документів (паспорт та ІПН).
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