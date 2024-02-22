Для перевірки інформації щодо того, яка саме помилка виникала при Вашому зверненні до відділення, вкажіть, будь ласка, в особисті повідомлення Ваше ПІБ, ІПН та в які саме відділення звертались. Також інформуємо, що використання документів за допомогою Дії можливе виключно при наявності зв’язку у відділенні. Відповідно, якщо при зверненні до відділення зв’язок буде відсутній – провести ідентифікацію за допомогою документів з Дії можливості не буде. Тому рекомендуємо при зверненні до відділення мати при собі оригінали документів (паспорт та ІПН).
У ТАСа вообще совесть есть? Вырезал кредитный лимит так, что и на полмесяца не хватает, а теперь присылает сообщение перед 14-м, мол, праздник приближается, время купить подарки с нашей картой. ТАС, шлю тебе в ответ фигуру из трёх пальцев.