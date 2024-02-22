RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 263264265266

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 20:03

vpchelko

Для перевірки інформації щодо того, яка саме помилка виникала при Вашому зверненні до відділення, вкажіть, будь ласка, в особисті повідомлення Ваше ПІБ, ІПН та в які саме відділення звертались.
Також інформуємо, що використання документів за допомогою Дії можливе виключно при наявності зв’язку у відділенні. Відповідно, якщо при зверненні до відділення зв’язок буде відсутній – провести ідентифікацію за допомогою документів з Дії можливості не буде. Тому рекомендуємо при зверненні до відділення мати при собі оригінали документів (паспорт та ІПН).
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 22:00

У ТАСа вообще совесть есть? Вырезал кредитный лимит так, что и на полмесяца не хватает, а теперь присылает сообщение перед 14-м, мол, праздник приближается, время купить подарки с нашей картой.
ТАС, шлю тебе в ответ фигуру из трёх пальцев.
candidat
 
Повідомлень: 1260
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 08:46

Re: ТАСКОМБАНК

Карту Пудра ще перевипускають?
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 11.07.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 09:04

Re: ТАСКОМБАНК

maxstar, если она не выпущена как допка к Б5, то да. Иначе — нет.
Сроки действия карт можно продлить через сайт банка:
https://tascombank.ua/card_service
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:27

  maxstar написав:Карту Пудра ще перевипускають?


Хорошо напомнили!
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 802
З нами з: 05.07.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 12:28

  Howl написав:maxstar, если она не выпущена как допка к Б5, то да. Иначе — нет.
Сроки действия карт можно продлить через сайт банка:
https://tascombank.ua/card_service

ссылка дохлая!
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 802
З нами з: 05.07.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:01

vpchelko ссылка рабочая
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 14:12

Re: ТАСКОМБАНК

vpchelko, ссылка рабочая + её Вам могут прислать в SMS, если обратиться в контакт-центр банка.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 08.03.18
Подякував: 540 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:23

Howl

когда писал и проверял - была дохлой... ну да щас вроде что-то открывается
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 802
З нами з: 05.07.17
Подякував: 11 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 18:39

  candidat написав:У ТАСа вообще совесть есть? Вырезал кредитный лимит так, что и на полмесяца не хватает, а теперь присылает сообщение перед 14-м, мол, праздник приближается, время купить подарки с нашей картой.
ТАС, шлю тебе в ответ фигуру из трёх пальцев.



Дійсно, рішення про встановлення розміру кредитного ліміту приймає кредитний комітет Банку індивідуально для кожного Клієнта.

Водночас у Вас є можливість подати заявку на зміну кредитного ліміту, до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), якщо бажана сума до 50 000 грн.

Також для підвищення кредитного ліміту Ви можете звернутися до відділення ТАСКОМБАНКу. При собі необхідно мати паспорт та ІПН. Якщо бажана сума кредитного ліміту більше 50 000 грн., необхідно додатково надати довідку про доходи за останні 3 місяці.

Підвищення кредитного ліміту можливе за виконання наступних умов:

1.Не було збільшення кредитного ліміту по цій картці за останні 6 міс.;
2.Немає поточного прострочення по кредитах в ТАСКОМБАНКу та відсутній факт прострочення за останні 6 місяців;
3. Карта оформлена більше 1 місяця.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2924
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 263264265266
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5731)
22.02.2024 18:41
ТАСКОМБАНК (2660)
22.02.2024 18:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.