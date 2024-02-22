Для перевірки інформації щодо того, яка саме помилка виникала при Вашому зверненні до відділення, вкажіть, будь ласка, в особисті повідомлення Ваше ПІБ, ІПН та в які саме відділення звертались. Також інформуємо, що використання документів за допомогою Дії можливе виключно при наявності зв’язку у відділенні. Відповідно, якщо при зверненні до відділення зв’язок буде відсутній – провести ідентифікацію за допомогою документів з Дії можливості не буде. Тому рекомендуємо при зверненні до відділення мати при собі оригінали документів (паспорт та ІПН).
У ТАСа вообще совесть есть? Вырезал кредитный лимит так, что и на полмесяца не хватает, а теперь присылает сообщение перед 14-м, мол, праздник приближается, время купить подарки с нашей картой. ТАС, шлю тебе в ответ фигуру из трёх пальцев.
candidat написав:У ТАСа вообще совесть есть? Вырезал кредитный лимит так, что и на полмесяца не хватает, а теперь присылает сообщение перед 14-м, мол, праздник приближается, время купить подарки с нашей картой. ТАС, шлю тебе в ответ фигуру из трёх пальцев.
Дійсно, рішення про встановлення розміру кредитного ліміту приймає кредитний комітет Банку індивідуально для кожного Клієнта.
Водночас у Вас є можливість подати заявку на зміну кредитного ліміту, до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), якщо бажана сума до 50 000 грн.
Також для підвищення кредитного ліміту Ви можете звернутися до відділення ТАСКОМБАНКу. При собі необхідно мати паспорт та ІПН. Якщо бажана сума кредитного ліміту більше 50 000 грн., необхідно додатково надати довідку про доходи за останні 3 місяці.
Підвищення кредитного ліміту можливе за виконання наступних умов:
1.Не було збільшення кредитного ліміту по цій картці за останні 6 міс.; 2.Немає поточного прострочення по кредитах в ТАСКОМБАНКу та відсутній факт прострочення за останні 6 місяців; 3. Карта оформлена більше 1 місяця.