Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.