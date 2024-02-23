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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:03
Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
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Proofy
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:30
Proofy написав:
Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.
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TASCOMBANK
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