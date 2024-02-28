RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:03

Re: ТАСКОМБАНК

Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2397
З нами з: 24.10.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:30

ТАСКОМБАНК

  Proofy написав:Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.




Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2925
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:24

  TASCOMBANK написав:
  Proofy написав:Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.




Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.


А де тут оскарження, МПС. Є будка з написом ТАС , є налік який туди закинули. і є рахунок клієнта який фактично належить тій самій будці. А далі рукожоптсво, не професіоналізм, і бажання перекладати свою провину на інших.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2514
З нами з: 15.02.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:16

В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?
Философ
 
Повідомлень: 814
З нами з: 30.07.09
Подякував: 261 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:47

Re: ТАСКОМБАНК

Proofy написав:Пополнил - денег нет.

Чим завершилось? Чи все ж таки чекати 45 днів?
Zochan
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 22.10.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 264265266267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5034)
28.02.2024 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.