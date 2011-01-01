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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

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ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:03

Re: ТАСКОМБАНК

Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:30

ТАСКОМБАНК

  Proofy написав:Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.




Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:24

  TASCOMBANK написав:
  Proofy написав:Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.




Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.


А де тут оскарження, МПС. Є будка з написом ТАС , є налік який туди закинули. і є рахунок клієнта який фактично належить тій самій будці. А далі рукожоптсво, не професіоналізм, і бажання перекладати свою провину на інших.
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:16

В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:47

Re: ТАСКОМБАНК

Proofy написав:Пополнил - денег нет.

Чим завершилось? Чи все ж таки чекати 45 днів?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:49

  Философ написав:В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?


поломалась кнопка пару месяцев как
толкайте на верку сторонним ИБ
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:57

  emeta написав:
  Философ написав:В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?


поломалась кнопка пару месяцев как
толкайте на верку сторонним ИБ

Сьогодні гасив Б5 і верку в додатку через пімпу - все працювало...
patrikk
 
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