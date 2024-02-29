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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 00:03
Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
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Proofy
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 10:30
Proofy написав:
Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.
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TASCOMBANK
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 19:24
TASCOMBANK написав: Proofy написав:
Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.
А де тут оскарження, МПС. Є будка з написом ТАС , є налік який туди закинули. і є рахунок клієнта який фактично належить тій самій будці. А далі рукожоптсво, не професіоналізм, і бажання перекладати свою провину на інших.
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pavyak
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:16
В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?
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Философ
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Додано: Сер 28 лют, 2024 10:47
Proofy написав:Пополнил - денег нет.
Чим завершилось? Чи все ж таки чекати 45 днів?
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Zochan
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1
Додано: Сер 28 лют, 2024 16:49
Философ написав:
В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?
поломалась кнопка пару месяцев как
толкайте на верку сторонним ИБ
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emeta
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:57
emeta написав: Философ написав:
В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?
поломалась кнопка пару месяцев как
толкайте на верку сторонним ИБ
Сьогодні гасив Б5 і верку в додатку через пімпу - все працювало...
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patrikk
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:39
pavyak написав: TASCOMBANK написав: Proofy написав:
Редко пользовался банкоматами для пополнения, но недавно пришлось. Так вот, попался банкомат таскомбанка, где заманчиво светилось 0% комиссии пополнения изи банка.
Пополнил - денег нет. Футболили туда сюда. Удалось выяснить, что проблема на стороне таскомбанка, открыли тикет на выяснение причин. Жду пару дней - ничего. Опять набираю, надо заявление теперь на выплату денег, создали, набрал через пару дней, там говорят, что максимальный срок 45 дней, но они делают все возможное.
Почему клиент должен вызванивать и теребить этот банк, чтобы вернуть свои деньги?
Еще раз убеждаюсь в странности этого банка.
Інформуємо, що термін розгляду запитів на оскарження залежить не тільки від банку, а й від платіжної системи, якою і приймається рішення щодо розгляду можливості повернення коштів.
Для можливості повернення клієнту коштів має бути проведене розслідування, що і обумовлює термін.
30-45 днів – це термін, протягом якого може бути здійснена перевірка.
Стандартний термін розгляду заяви-претензії складає 45 днів, але кошти можуть бути повернуті і раніше цього терміну.
Шкода, що у Вас склалося негативне враження щодо обслуговування в ТАСКОМБАНКу.
Дійсно, якщо було зафіксовано запит на оскарження транзакції в Банку та Ваша платіжна карта належить до міжнародної платіжної системи Mastercard - відповідно до правил МПС MasterCard диспутний цикл триває 45 днів.
А де тут оскарження, МПС. Є будка з написом ТАС , є налік який туди закинули. і є рахунок клієнта який фактично належить тій самій будці. А далі рукожоптсво, не професіоналізм, і бажання перекладати свою провину на інших.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:40
Философ написав:
В TAC2U спробував погасити кредитку.
Тисну зелену кнопочку "Погасити кредит", вибираю картку (конкретно - Сенс банку, бажані кошти на картці є), вказую суму. Програма повідомляє, що запит опрацьовується.
І нічого не відбувається.
Пройшло більше 24 годин.
Що не так (бажана відповідь представника банку)?
Для того, щоб перевірити дану інформацію прохання надати Ваше ПІБ, номер телефону, дату та суму транзакції в особисті повідомлення.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 16:14
Ох и клуши в отделении № 69 в Киеве )))
Пришел забрать валюту, на часах 13:30. В отделении сказали: в кассе технический перерыв, приходите в 14:00. Когда начал интересоваться где про этот перерыв написано, начали показывать бумажку на кассе. После того, как меня не убедили ею, позвали кассира.
Женщина-кассир мне важно заявила, что мне повезло, так как она хотела уже уходить куда-то по делам))
Спросил её за доллары, отвечает: только старые, выберем вам более-менее. Ну ок )) общем, чтоб округлить сумму, предложил доллары номиналом 10-20) И что вы думаете? Из купюр 2013, 2001 года у неё "загорелась" под лампой именно 2001 года. Говорит, "стиранная".
Я говорю: а ваши доллары не горят? Может тогда нужно ваши под лампой смотреть?
Ответ: лампа стоит неудобно, вам не будет видно.
Я расстроился и отказался забирать деньги. Кассир заявляет: "так я проводку уже сделала!". Я нигде не расписывался, деньги не списались, я развернулся и ушёл на другое отделение (№27).
Вы знаете, как-то обидно, морозишь деньги на 3 месяца, регулярно пользуешься услугами и такое к себе отношение. И это не в первый раз именно на № 69.
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