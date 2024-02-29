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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:14

  Andrey2512 написав:
Вы знаете, как-то обидно, морозишь деньги на 3 месяца, регулярно пользуешься услугами и такое к себе отношение. И это не в первый раз
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков. :evil: Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:47

flysoulfly ну и хрен с ними, банками этими.

Посмотрим, может закрою счета у них, одна нервотрёпка
Andrey2512
 
Повідомлень: 858
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  #<1 ... 265266267268
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