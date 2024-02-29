да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков. Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:14
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков. Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:47
flysoulfly ну и хрен с ними, банками этими.
Посмотрим, может закрою счета у них, одна нервотрёпка
Додано: П'ят 01 бер, 2024 02:13
Ой, не скажіть, у кінці кварталу у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом. У цьому році ще з лютого обдзвонювати почали - дуже план треба виконати, бо премія зірветься.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:50
Так і є, депозит на 3 місяці на вихід,ощадний трохи привертає увагу, нагадують що по валюті 2%
Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:08
Re: ТАСКОМБАНК
мігрував з ТАС у СПОРТ. Дзвонили пару разів в процессі міграції.
Потім все...., ніхто і нічого = вони "все бачать" , деньги із сім"ї не ушли, ВСЕ ДОБРЕ . Це як варіант позбутися спілкування з зміюками - по телефону, хоч до серця прикладай.А в реалі - зимою льоду не дадуть. Там кастинг стервів.
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