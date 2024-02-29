RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ТАСКОМБАНК 3.2 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
18%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:14

  Andrey2512 написав:
Вы знаете, как-то обидно, морозишь деньги на 3 месяца, регулярно пользуешься услугами и такое к себе отношение. И это не в первый раз
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков. :evil: Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1540 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:47

flysoulfly ну и хрен с ними, банками этими.

Посмотрим, может закрою счета у них, одна нервотрёпка
Andrey2512
 
Повідомлень: 859
З нами з: 04.04.22
Подякував: 59 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 02:13

  flysoulfly написав:да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков. :evil: Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.

Ой, не скажіть, у кінці кварталу у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом. У цьому році ще з лютого обдзвонювати почали - дуже план треба виконати, бо премія зірветься.
klug
 
Повідомлень: 8368
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1178 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:50

  klug написав:
  flysoulfly написав:да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков. :evil: Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.

Ой, не скажіть, у кінці кварталу у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом. У цьому році ще з лютого обдзвонювати почали - дуже план треба виконати, бо премія зірветься.

Так і є, депозит на 3 місяці на вихід,ощадний трохи привертає увагу, нагадують що по валюті 2%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16001
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:08

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Ой, не скажіть, у кінці кварталу у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом.

мігрував з ТАС у СПОРТ. Дзвонили пару разів в процессі міграції.
Потім все...., ніхто і нічого = вони "все бачать" , деньги із сім"ї не ушли, ВСЕ ДОБРЕ . Це як варіант позбутися спілкування з зміюками - по телефону, хоч до серця прикладай.А в реалі - зимою льоду не дадуть. Там кастинг стервів.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6390
З нами з: 23.11.14
Подякував: 754 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:55

  flysoulfly написав:
  Andrey2512 написав:
Вы знаете, как-то обидно, морозишь деньги на 3 месяца, регулярно пользуешься услугами и такое к себе отношение. И это не в первый раз
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков. :evil: Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.

Повністю згоден.В теорії обдзвонюють, а на практиці у нас обід і не їпе, черга по півгодини в касу, доларів нема і коли будуть не знаємо ну і так далі.Фінмон теж радує.Це не тільки таз.Банкам клієнти з грошима зараз не потрібні.
посетитель
 
Повідомлень: 970
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 265266267268
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5047)
01.03.2024 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.