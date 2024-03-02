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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лют, 2024 19:14
Andrey2512 написав:
Вы знаете, как-то обидно, морозишь деньги на 3 месяца, регулярно пользуешься услугами и такое к себе отношение. И это не в первый раз
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков
.
Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
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flysoulfly
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:47
flysoulfly ну и хрен с ними, банками этими.
Посмотрим, может закрою счета у них, одна нервотрёпка
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Andrey2512
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 02:13
flysoulfly написав:
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков.
Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
Ой, не скажіть, у кінці кварталу у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом. У цьому році ще з лютого обдзвонювати почали - дуже план треба виконати, бо премія зірветься.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 06:50
klug написав: flysoulfly написав:
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков.
Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
Ой, не скажіть, у кінці кварталу у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом. У цьому році ще з лютого обдзвонювати почали - дуже план треба виконати, бо премія зірветься.
Так і є, депозит на 3 місяці на вихід,ощадний трохи привертає увагу, нагадують що по валюті 2%
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2
Додано: П'ят 01 бер, 2024 08:08
klug написав:
Ой, не скажіть, у кінці кварталу у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом.
мігрував з ТАС у СПОРТ. Дзвонили пару разів в процессі міграції.
Потім все...., ніхто і нічого = вони "все бачать" , деньги із сім"ї не ушли, ВСЕ ДОБРЕ . Це як варіант позбутися спілкування з зміюками - по телефону, хоч до серця прикладай.А в реалі - зимою льоду не дадуть. Там кастинг стервів.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:55
flysoulfly написав: Andrey2512 написав:
Вы знаете, как-то обидно, морозишь деньги на 3 месяца, регулярно пользуешься услугами и такое к себе отношение. И это не в первый раз
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков
.
Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
Повністю згоден.В теорії обдзвонюють, а на практиці у нас обід і не їпе, черга по півгодини в касу, доларів нема і коли будуть не знаємо ну і так далі.Фінмон теж радує.Це не тільки таз.Банкам клієнти з грошима зараз не потрібні.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:15
Таскомбанк спільно з Visa продовжив на нових умовах акцію «Щасливий покупець».
Цієї весни сплачуйте покупки карткою Таскомбанк від Visa на суму від 200 грн та отримайте шанс виграти один з восьми нових ноутбуків Asus Vivobook Pro 15.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:25
Таскомбанк спільно з Mastercard запровадив нову акцію «Весна вирує — смартфон новий дарує» для клієнтів банку-держателів картки Very Card.
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:52
klug написав: flysoulfly написав:
да, всем работникам (кроме новичков) давно всем нас®ать на мнение неVIPклиентов, oсобенно депозитчиков.
Слишком много денег занесли в банки за последнюю пятилетку.
Ой, не скажіть, у кінці кварталу
у ТАСі усіх обдзвонюють, зазивають солодким голосом
у кінці кварталу'95 ?
У цьому році ще з лютого
премія зірветься
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flysoulfly
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Додано: Суб 02 бер, 2024 09:33
А їм самим не смішно від того?
Таскомбанк і найкращі карткові продукти, згоден, що є вигідні пропозиції по кешбеку, але якщо подивитися на тарифи, то сотня пунктів тарифів з ще більшою кількістю підпунктів та примітками.
Хотів поповнити ощадний рахунок, а він чомусь закритий, щоб відкрити, потрібно з карки банку поповнити, а з цими комісіями за поповнення платівки чи з кредитних виходить не вигідно((
За результатами рейтингу Delo.ua
28 лютого пройшла премія від українського рейтингового журналу TOP-100: Рейтинги найбільших та ділового порталу Delo.ua. Організатори відзначили лідерів банківського та страхового ринків.
ТАСКОМБАНК був серед тих, хто отримав нагороду. Банк відзначили у номінації «Банк з найкращими картковими продуктами».
«Кредитні та платіжні картки ТАСКОМБАНКУ відрізняються вигідними та зрозумілими умовами користування. Регулярно надає держателям своїх карток знижки та кешбек на безліч товарів та послуг. Сьогодні банк має понад один мільйон випущених карток», — повідомили організатори рейтингу.
«Ми дякуємо ЗСУ за захист. Те, що нас визналив у цьому році, означає, що ми рухаємось у правильному напрямку. Такі премії — це дійсно дуже важливо. Далі буде тільки більше», — Тарас Гіфес, директор департаменту розвитку продуктів.
Методологія
«Ми обирали лідерів банківського ринку у два етапи. На першому етапі за підсумками онлайн голосування було визначено ТОП-10 банків у кожній з представлених номінацій. На другому експертне журі визначило ТОП-5 найкращих банків у кожному сегменті ринку — ці фінустанови й стали переможцями, отримавши звання "Лідер банківського ринку" за версією Delo.ua та журналу TOP-100: Рейтинги найбільших», — повідомили організатори рейтингу.
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