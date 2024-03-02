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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 бер, 2024 12:06
Re: ТАСКОМБАНК
Учора пізно ввечері зі Сенсу зробив вихідний СЕП на В5 та izibank, СЕП прийшов сьогодні. Дивно те, що у виписці по рахунку він є, а історія операцій за карткою немає (проблема як у ТАС, так і izi). Або синхронізація хромає, або просто це відбудеться в понеділок чи взагалі в історії операцій цього запису не буде.
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